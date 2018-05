Fünf Tage vor Ablauf der Meldefrist hat Peru seinen 23-Mann-Kader für die WM in Russland verkündet. Peru trifft in der Gruppe C auf Dänemark, Frankreich und Australien.

Am Abend traten die Blanquirrojas (Weißroten) die Reise Richtung Österreich an, wo die WM-Vorbereitung in Schruns fortgesetzt wird. Vor dem Vorrundenauftakt am 16. Juni gegen Dänemark stehen noch Testspiele gegen Saudi-Arabien (3. Juni) und den deutschen Gruppengegner Schweden (9. Juni) an. Neben Dänemark sind Titelkandidat Frankreich und Australien die Gegner Perus in der Gruppe C.