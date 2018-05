WM 2018: Tumulte beim Brasilien-Training - Feuerwek für Kolumbianer

Beim einzigen öffentlichen Training der brasilianischen Nationalmannschaft vor der Fußball-WM haben sich tumultartige Szenen abgespielt. Rund 400 Fans warteten vor dem Eingang zum Trainingsgelände Granja Comary im Bundesstaat Rio de Janeiro und blockierten den Verkehr, wie das Nachrichtenportal UOL am Freitag berichtete.

Am Sonntag reist das Team von Nationaltrainer Tite nach London, wo es seine Vorbereitung auf die Fußballweltmeisterschaft fortsetzt. Vor der WM bestreitet Brasilien noch zwei Freundschaftsspiele gegen Kroatien und Österreich. Im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft trifft die Seleção am 17. Juni auf die Schweiz.

Kolumbianer mit Feuerwerk verabschiedet

35.000 euphorische Zuschauer haben derweil in Bogotá Kolumbiens Nationalteam zur Weltmeisterschaft verabschiedet. Im ausverkauften Stadion El Campín trat der Viertelfinalist von 2014 am Freitagabend (Ortszeit) in einem internen Testspiel gegeneinander an und wurde mit einem Feuerwerk, viel Musik und Tanz gefeiert. Kolumbien hofft auf einen Coup in Russland. „Wir haben mehr Erfahrung und das macht einiges aus für diese WM“, sagte Bayern Münchens Profi James Rodríguez mit Blick auf das Viertelfinal-Aus 2014.

Die Mannschaft von Trainer José Néstor Pékerman fliegt an diesem Samstag nach Italien, in Bergamo bestreitet sie am 1. Juni eine Partie gegen Ägypten. Die Ankunft im Team-Camp in Kasan ist für den 12. Juni geplant. In Russland treffen die Kolumbianer am 19. Juni zuerst auf Japan. Dann folgen Partien gegen Polen und Senegal.