WM 2018: Pokal-Held Ante Rebic und drei weitere Bundesliga-Profis in Kroatiens Kader

Ante Rebic jubelt beim Autokorso durch Frankfurt mit einer Bierflasche in der Hand. Er steht wie drei weitere Bundesliga-Legionäre in Kroatiens Kader. Foto: dpa/Arne Dedert

Zagreb Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic hat vier Bundesliga-Profis in sein auf 24 Spieler reduziertes vorläufiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Russland berufen.

Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim), Marko Pjaca (FC Schalke 04) und Ante Rebic, der am Samstag mit zwei Toren wesentlich zum 3:1-Pokalsieg von Einracht Frankfurt gegen Bayern München beitrug, gehören zu jenen Spielern, die der Fußball-Lehrer am Montag in Zagreb benannte. Bis zum 4. Juni muss noch ein Profi aus dem Kader gestrichen werden.

Bis zum WM-Start bestreitet die kroatische Nationalmannschaft zwei Testspiele. Am 3. Juni trifft sie in Liverpool auf Brasilien, am 8. Juni in Osijek auf Senegal. Die Abreise nach Russland ist für den 11. Juni geplant.