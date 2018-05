WM 2018: Neymar trainiert wieder mit Ball

Teresopolis Brasilien atmet auf: Erstmals nach seiner schweren Fußverletzung hat Neymar wieder eine Trainingseinheit mit Ball absolviert. Ein Comeback rückt immer näher.

Für den Rest des Kaders stand erst am Mittwoch das erste Training mit Ball auf dem Programm. Neymar hatte sich die Verletzung am 25. Februar im Ligaspiel von Frankreichs Doublegewinner Paris St. Germain gegen Olympique Marseille zugezogen und war am 3. März daheim in Belo Horizonte operiert worden. Geplant ist sein Comeback für den 3. Juni im WM-Härtetest gegen Kroatien in London.