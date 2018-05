WM 2018: Mohamed Salah kann laut Verband bei der WM spielen

Karis Stürmerstar Mohamed Salah könnte zum zweiten Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) auf den Rasen zurückkehren.

Das erste Spiel Ägyptens in Gruppe A steht am 15. Juni - und damit 20 Tage nach Salahs Verletzung - gegen Uruguay auf dem Plan. Anschließend treffen die Ägypter am 19. Juni auf Russland, ehe zum Abschluss der Gruppenphase am 25. Juni das Duell mit Saudi-Arabien folgt.