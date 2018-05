WM 2018: Kapitäne von Perus Gruppengegnern bitten um Gnade für Paolo Guerrero

Der wegen Kokainmissbrauchs gesperrte Paolo Guerrero erhält ausgerechnet von den WM-Gegnern Perus Unterstützung. In einem offenen Brief bitten die Kapitäne um Gnade für den 34-Jährigen.

„Peru kehrt nach 36 Jahren der Abwesenheit zur Weltmeisterschaft zurück„, heißt es in dem Brief. „Wir glauben, dass es Paolo Guerrero erlaubt sein sollte, seine Nation zu führen und das zu erleben, was ein Höhepunkt seiner Karriere sein wird“. Die WM beginnt am 14. Juni und dauert bis 15. Juli. Zuvor hatten sich schon andere Fußballer sowie Fans aus Peru und der dortige Staatspräsident Martín Vizcarra für eine WM-Teilnahme Guerreros ausgesprochen.