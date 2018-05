WM 2018: Genki Haraguchi und Takashi Usami in Japans Aufgebot

Fortunas Genki Haraguchi und Takashi Usami stehen im 23-köpfigen Aufgebot der japanischen Nationalmannschaft für die WM-Endrunde in Russland. Insgesamt sieben in Deutschland tätige Profis wurden von Trainer Akira Nishino nominiert.

Neben Dortmunds Shinji Kagawa (29), der bei der 0:2-Niederlage im Vorbereitungsspiel gegen Ghana erstmals seit Oktober wieder in den Kader berufen wurde, stehen die in Deutschland spielenden Gotoku Sakai (Hamburger SV), Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Yoshinori Muto (FSV Mainz 05), Genki Haraguchi, Takashi Usami (beide Fortuna Düsseldorf) und der künftige Bremer Yuya Osako (noch 1. FC Köln) im endgültigen WM-Aufgebot.

Vor der WM testet Japan noch am 8. Juni in Lugano gegen die Schweiz und am 12. Juni in Innsbruck gegen Paraguay. In Russland trifft das Team in Gruppe H auf Polen, Senegal und Kolumbien.