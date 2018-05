WM 2018: Deutschland-Gegner Mexiko verliert Abwehrstütze Nestor Araujo

Mexiko-Stadt Schmerzhafter Ausfall für den deutschen WM-Auftaktgegner Mexiko: Innenverteidiger Nestor Araujo verpasst wegen einer Sehnenentzündung im linken Knie die Endrunde in Russland.

Araujo war im vergangenen Jahr beim Halbfinal-Aus im Confed Cup gegen Deutschland eine der Stützen des Teams gewesen. Am 28. März hatte er sich im Testspiel gegen Kroatien (0:1) einen Meniskus-Anriss und Bänderdehnungen zugezogen, war bereits am folgenden Tag operiert worden, und hat seitdem kein Spiel mehr bestritten. Die Mexikaner sind am 17. Juni (17.00 Uhr MESZ/ZDF) in Moskau in der Gruppe F erster Gegner der DFB-Elf bei der Mission Titelverteidigung.