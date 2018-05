WM 2018: Dänemarks Nationaltrainer stichelt gegen Frankreich und Paul Pogba

Kopenhagen Dänemarks Nationaltrainer Age Hareide sieht Vorrundengegner Frankreich anders als viele Experten nicht als einen der Favoriten auf den WM-Titel.

„Ich glaube nicht an diese Mannschaft“, sagte Hareide in einem Interview der dänischen Tageszeitung „Jyllands-Posten“. „Sie spielen nicht als Team. Sie haben keinen Leader wie Zinedine Zidane, ein Spieler, der wusste, wie er die Mannschaft führen muss“, sagte Hareide.

Dänemark und Frankreich treffen bei der Fußball-Weltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli) am 26. Juni in Moskau am letzten Spieltag der Gruppe C aufeinander. Weitere Gegner sind Peru und Australien.