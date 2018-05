WM 2018: Argentiniens Torhüter Sergio Romero fällt in Russland aus

Buenos Aires Gleich zum Auftakt der WM-Vorbereitung beklagt Argentiniens Nationalmannschaft einen namhaften Ausfall. Stammtorhüter Sergio Romero erlitt eine Knieverletzung und wurde deshalb aus dem Kader des Vizeweltmeisters für die Endrunde in Russland gestrichen.

Die Freude über die Ankunft von Superstar Lionel Messi hätte schwerer wohl kaum getrübt werden können. Vizeweltmeister Argentinien muss bei der Fußball-WM in Russland auf seinen erfahrenen Stammkeeper Sergio Romero verzichten. Der Torwart des englischen Premier-League-Clubs Manchester United zog sich am Dienstag (Ortszeit) eine Verletzung am rechten Knie zu, das gegebenenfalls operiert werden muss. Bereits beim 1:6 im Testspiel Ende März gegen Spanien hatte sich Romero an dem Knie verletzt.

Die Trainingseinheiten im Vorbereitungscamp in Ezeiza nahe Buenos Aires, wo Messi am Dienstag landete, sowie die Testspiele am 29. Mai gegen Haiti in Buenos und am 9. Juni in Jerusalem gegen Isreal bleiben Sampaoli nun. Dann muss er die die heikle T-Frage klären, ehe am 16. Juni der WM-Auftakt für Argentinien in Moskau gegen Island auf dem Programm steht. Fünf Tage später spielen Messi & Co gegen Kroatien in Nischni Nowgorod, das letzte Gruppenspiel steigt am 26. Juni in St. Petersburg gegen Nigeria.