Brasilianischer WM-Kader: Tite benennt Neymar und seine 22 "Helfershelfer"

Rio de Janeiro Superstar Neymar führt das 23-köpfige Aufgebot Brasiliens für die Fußball-WM an. Der Stürmer des französischen Doublesiegers Paris St. Germain hat jedoch nach seinem Mittelfußbruch am 25. Februar kein Spiel mehr bestritten.

Nationaltrainer Tite legte sich am Montag auch auf die anderen 22 Namen fest, die in Russland den Hexa, den sechsten WM-Titel der Selecao, holen sollen. Weder Bayern Münchens Rafina noch andere Bundesliga-Legionäre befinden sich im Kader.

Während Routinier Dani Alves (PSG) in der Vorwoche wegen einer Knieverletzung für die WM absagen musste, werden Marcelo, Casemiro (beide Real Madrid) und der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (FC Liverpool) beim Trainingsauftakt am 21. Mai in Teresopolis fehlen. Das Trio steht sich am 26. Mai im Champions-League-Finale gegenüber.