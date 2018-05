Testspiele vor der WM: Portugal noch nicht in WM-Form

Braga Bei Europameister Portugal ist 17 Tage vor dem Start der WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) noch reichlich Sand im Getriebe.

Andre Silva (22.) und Joao Mario (34.) trafen in Braga für die Gastgeber, die in der Gruppe B auf Ex-Weltmeister Spanien, den Iran und Marokko treffen. Anice Badri (39.) und Fakhreddine Ben Youssef (64.) erzielten die Treffer für die Nordafrikaner, die in der Gruppe G gegen Belgien, England und Panama um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen. Bei Portugal spielte Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund, der der einzige Bundesligaspieler im WM-Aufgebot des EM-Champions ist, die erste Hälfte.

Die Nationalmannschaft des Iran hat ebenfalls einen Dämpfer erhalten. Das Team von Trainer Carlos Queiroz unterlag in Istanbul der Türkei 1:2 (0:1). Matchwinner für die Gastgeber, die in der WM-Qualifikation gescheitert waren, war der frühere Bundesligaprofi Cenk Tosun, der in der sechsten und 50. Minute traf. Für die Gäste traf im eingewechselten Ashkan Dejagah ebenfalls ein früherer Bundesligaspieler in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter.