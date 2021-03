Cristiano Ronaldo nach Tor-Klau frustriert : „Ganze Nation wurde verletzt“

Cristiano Ronaldo verlässt schimpfend den Platz. Foto: dpa/Darko Vojinovic

Belgrad Portugal verpasst in der WM-Qualifikation einen Sieg gegen Serbien. Beim 2:2 wird in der Nachspielzeit ein Tor von Cristiano Ronaldo aberkannt - wohl zu unrecht. Der 36-Jährige ist sichtlich frustriert, richtet mit etwas Abstand aber eine kämpferische Botschaft an sein Land.

Kurz nach dem Torklau und dem dadurch verpassten Sieg hatte Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo schon wieder den Kopf für eine Botschaft an die Nation frei: Gerade in schwierigen Zeiten müsse man sich der nächsten Herausforderung stellen, teilte der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft am späten Samstagabend über seinen Instagram-Account mit. Er habe das Gefühl, meinte der 36-Jährige, dass eine ganze Nation verletzt wurde.

#Ronaldo schiesst in der 94. Minute das 3:2

Der Ball ist 100% drin.

#Ronaldo schiesst in der 94. Minute das 3:2

Der Ball ist 100% drin.

Der Schiedsrichter erkennt es nicht an und gibt Ronaldo die Gelbe Karte #SRBPOR #UEFA pic.twitter.com/kardNOB0XX — Reza 🇦🇫🇩🇪 (@RezaUFC) March 27, 2021

Dabei hatte Portugals Auswahl im WM-Qualifikationsspiel in Serbien gerade ein 2:2 (2:0) geholt, immerhin, aber Ronaldo war nicht wegen der verspielten 2:0-Führung wütend. Sondern über diese eine Szene des Spiels in Belgrad, genau nach 2:51 Minuten der Nachspielzeit, als er das vermeintliche 3:2-Siegtor für die Gäste erzielte. Doch der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie gab den Treffer nicht.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Nach einer weiten Flanke hatte Ballkünstler Ronaldo die Kugel halbrechts kurz vor der Grundlinie volley genommen, der Ball rollte über die Linie - und war mit vollem Umfang dahinter. Das zeigten auch die oft wiederholten TV-Bilder.

Die Portugiesen jubelten schon, doch Makkelie ließ weiterspielen. Kein Tor - aber Gelb für den frustrierten und protestierenden Ronaldo! Wütend stürmte der Superstar später vom Rasen, die dunkelblaue Kapitänsbinde schleuderte er weg. Symbolisch war das aber keineswegs gemeint. Denn der Kapitän der portugiesischen Mannschaft zu sein, sei für ihn der größte Stolz und das größte Privileg seines Lebens, versicherte Ronaldo auf Instagram.

(old/dpa)