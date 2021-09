Nächster enttäuschender Auftritt : Österreich bangt nach „Trauerspiel“ um WM-Quali

Wien Drei Tage nach dem 2:5 gegen Israel hat Österreich in der WM-Qualifikation mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Schottland einen weiteren Rückschlag kassiert. Nun muss der Trainer um seinen Job bangen und ein ganzes Land um die Teilnahme an der WM 2022.

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat drei Tage nach dem 2:5 gegen Israel eine weitere bittere Pleite in der WM-Qualifikation kassiert: In Wien unterlag die Mannschaft von Trainer Franco Foda am Dienstagabend gegen Schottland mit 0:1 (0:1) und ist nach sechs von zehn Spielen nur Vierter der Gruppe F, vier Punkte hinter dem Zweiten Schottland. Während die Mannschaft um die Teilnahme an der WM 2022 in Katar zittert, muss Foda um seinen Job bangen.