Bitteres WM-Aus : Kopf hoch, Italien!

Meinung Düsseldorf Italien verpasst die WM 2022. Die Spieler sind am Boden zerstört, die internationale Presse fällt über das Team her. Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Italien wird stärker zurückkommen.

Es ist wieder so weit: Alle vier Jahre feiert der spöttische Song „Ohne Holland fahr‘n wir zur WM“ sein Comeback. Manchmal in seiner Originalversion, manchmal umgedichtet. 2022 lautet die Liedzeile: „Ohne Italien fahr‘n wir zur WM“. Denn die Italiener haben mit einem peinlichen 0:1 gegen Nordmazedonien die Teilnahme am Turnier in Katar verspielt. Doch ist Häme wirklich angebracht?

In einem gewissen Rahmen ist Kritik und auch ein wenig Spott sicherlich in Ordnung – bei all der internationalen Rivalität zwischen den großen europäischen Fußballnationen. Doch die Reaktionen auf das WM-Aus von Italien gehen zu weit und an der Realität vorbei. Nachdem die internationale Presse die Spieler nach dem EM-Triumph im vergangenen Sommer noch frenetisch gefeiert hatte, schreibt die „Corriere della Sera“ jetzt etwa: „Der italienische Fußball erreicht sein niedrigstes Niveau aller Zeiten.“ Die „AS“ nennt das Ausscheiden „eine historische Katastrophe“ und die „Gazzetta dello Sport“ begräbt den italienischen Fußball gleich vollends: „Lebewohl WM, Lebewohl EM, Lebewohl Alles.“

Die Spieler, auf die gerade von allen Seiten verbal eingeprügelt wird, sind verständlicherweise mehr als geknickt. „Wir sind enttäuscht, gebrochen, am Boden zerstört“, sagte Routinier Giorgio Chiellini. EM-Held Jorginho fügte hinzu: „Es tut so weh, es wird mich für den Rest meines Lebens verfolgen.“ Da möchte man ihnen einfach zurufen: Kopf hoch, Italien! Es wird wird alles wieder gut!

Denn ganz ehrlich: Gegen Nordmazedonien kann man mal verlieren. Wir als Deutsche müssen es wissen. Immerhin ist es gerade erst ein Jahr her, dass das DFB-Team ebenfalls ein 1:2 in der WM-Qualifikation gegen die Nordmazedonier kassierte. Freilich hat Deutschland die WM nicht verpasst, doch so unmöglich scheint es also gar nicht zu sein, gegen die kämpferische Fußball-Kleinnation zu verlieren.

Nicht nur deshalb ist ein Abgesang auf den amtierenden Europameister absolut fehl am Platz. Das zeigt schon ein Blick in die jüngere Vergangenheit. Wir erinnern uns: Auch die WM 2018 fand ohne Italien statt, nachdem das Team in der Quali an Schweden gescheitert war. Und was kam danach? Die Squadra Azzurra stellte einfach mal eben einen neuen Weltrekord auf: 37 Spiele ohne Niederlage. Etwas, das ihnen nach dem WM-Aus sicher kaum jemand zugetraut hätte. Mitten in diese Rekordserie fiel ein weiterer großer Triumph. Am 11. Juli 2021 krönte sich das Team im englischen Wembley-Stadion zum Europameister.

