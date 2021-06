Fußball-Historie : Als Bundestrainer Sepp Herberger Ungarn entzauberte

Düsseldorf Ungarn war mal die beste Mannschaft der Welt. Über Jahre ungeschlagen in den 1950ern. Doch der deutsche Bundestrainer Sepp Herberger enträtselte das Erfolgsrepzept. Für Nandor Hidegkuti wurde das WM-Finale 1954 so zum Albtraum.

Alle machen alles, das war das Prinzip von Trainer Gusztav Sebes, „Wenn wir angriffen, griff jeder mit an, wenn wir verteidigten, war es das Gleiche. Wir waren der Prototyp des totalen Fußballs“, sagte Ferenc Puskas, der Kapitän des Teams, das vom 4. Juni 1950 bis zum 4. Juli 1954 in 32 Spielen unbesiegt blieb und 1952 Olympia-Gold holte.

„Die Ungarn haben ihre Helden von einst nicht vergessen“, sagt Michael Oenning. Der deutsche Trainer hat Ujpest Budapest 2021 zum Pokalsieg geführt und vorher auch schon Vasas Budapest trainiert. In Ungarns Hauptstadt erinnert ein gigantisches Gemälde an einer Häuserwand noch heute an das größte Spiel der „Goldenen Elf“: das 6:3 im Londoner Wembley-Stadion gegen England am 25. November 1953.