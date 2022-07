Zwei Akteure vom HSV : Drei deutsche Junioren-Nationalspieler spielen künftig für Ghana

Accra Mit Ghana gelang Otto Addo die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar. Nun kann der Interims-Nationaltrainer auf drei junge Fußballer zurückgreifen, die bislang mit dem Adler auf der Brust aufliefen. Um wen es sich dabei handelt.

Ghanas Interims-Nationaltrainer Otto Addo bekommt vor der Weltmeisterschaft in Katar Verstärkung. Wie der ghanaische Fußball-Verband GFA am Mittwoch mitteilte, sind die bisherigen deutschen U21-Nationalspieler Ransford-Yeboah Königsdörffer und Stephan Ambrosius (beide Hamburger SV) sowie Ex-Junioren-Nationalspieler Patric Pfeiffer (SV Darmstadt 98) von sofort an für die Nationalmannschaft von Ghana spielberechtigt.