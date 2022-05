WM in Katar : Chile legt Protest gegen Qualifikation Ecuadors ein

Santiago de Chile Wegen Zweifeln an der Herkunft des ecuadorianischen Nationalspielers Byron Castillo hat der chilenische Fußballverband (ANFP) Beschwerde beim Weltverband Fifa eingelegt. Das Ziel: Die Chilenen wollen den Platz von Ecuador bei der WM in Katar einnehmen.

Die chilenische Fußball-Nationalmannschaft macht sich trotz des Scheiterns in der Qualifikation noch Hoffnung auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde (21. November bis 18. Dezember) in Katar. Wie die Fifa dem SID bestätigte, hat Chile beim Weltverband Protest eingelegt, weil Ecuador in der Südamerika-Qualifikation mit Verteidiger Byron Castillo einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt haben soll – Castillo soll eigentlich Kolumbianer sein. Zuerst hatte die „New York Times“ über den Fall berichtet.