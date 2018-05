Fortuna Düsseldorf: Genki Haraguchi und Takashi Usami bei Japans WM 2018-Test ausgewechselt

Ghana trifft per Freistoß gegen Japan. Foto: AP/Eugene Hoshiko

Yokohama Das Debüt von Akira Nishino als Trainer der japanischen Fußball-Nationalmannschaft ist misslungen. Für zwei Fortuna-Spieler endete die Partie vorzeitig.

Der WM-Teilnehmer verlor am Mittwoch seinen ersten Test für die Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) in Yokohama gegen Ghana mit 0:2 (0:1). Erst im April hatte Nishino das Amt des Nationaltrainers vom entlassenen Bosnier Vahid Halilhodzic übernommen.