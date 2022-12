Spieler wie Amrabat oder Livakovic Diese WM-Entdeckungen könnten bei absoluten Top-Klubs landen

Auf der größten aller Fußballbühnen spielen sich nicht selten Profis in den Vordergrund, die bislang (noch) nicht so sehr im Fokus standen. So wechselte beispielsweise Sami Khedira nach dem Gewinn der WM 2010 vom VfB Stuttgart zu Real Madrid. Dort landete auch James Rodriguez nach seinen phänomenalen Leistungen bei der WM 2014 in Brasilien. Und auch bei diesem Turnier stachen wieder mehrere „Neulinge“ heraus – wie beispielsweise Marokkos Sofyan Amrabat. Eine Übersicht.