Abwehr: Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Marktwert: 40 Millionen Euro

Zwar wechselte der gebürtige Berliner im vergangenen Sommer aufgrund eines auslaufenden Vertrages ohne Ablöse vom FC Chelsea zu Real Madrid, doch rein marktwerttechnisch ist Rüdiger der aktuell teuerste deutsche Verteidiger. So oder so wird der 29-Jährige wohl zum Stammpersonal bei der WM 2022 in Katar gehören.