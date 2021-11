Quali-Blamagen : Diese großen Fußballnationen verpassten schon wichtige Turniere

Düsseldorf Noch läuft die Qualifikation für die WM in Katar, ein paar Favoriten müssen aber um die Teilnahme zittern. Nicht zum ersten Mal könnten großen Fußballnationen ein wichtiges Turnier verpassen – auch Deutschland erwischte es schon.

Die Fußball-Europameister von 2016 und 2021, Portugal und Italien , müssen um die Teilnahme an der WM 2022 in Katar zittern. Beide Teams verpassten die direkte Qualifikation und müssen jetzt in die Play-offs.

"Ein Albtraum", "vom Himmel der EM ins Fegefeuer" - die Reaktionen der Gazetten auf den schweren Patzer des Europameisters Italien beim Gruppenfinale fielen deutlich aus. Das 0:0 des Teams von Robert Mancini in Nordirland bedeutete ein unnötiges Abbiegen auf den steinigen Weg der Play-offs. Die WM-Teilnahme ist in echter Gefahr. Denn in der Extrarunde könnte ein Duell mit Portugal um Weltstar Cristiano Ronaldo drohen. Oder auch mit den Schweden um Zlatan Ibrahimovic, die schon die Teilnahme der Squadra Azzurra an der WM 2018 verhinderten. Mancini zeigte sich vom Rückschlag aber unbeeindruckt: "Wir sind eine der besten Mannschaften in Europa. Ich bin sicher, dass wir zur WM fahren werden – und vielleicht gewinnen wir sie."