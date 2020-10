Medienberichte : Mario Götze offenbar vor Wechsel zum PSV Eindhoven

Berlin Der aktuelle vereinslose WM-Siegtorschütze Mario Götze steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zum niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven.

Mario Götze scheint einen neuen Arbeitgeber gefunden zu haben. Wie mehrere Medien am Dienstagabend übereinstimmend berichteten, hat der zuletzt vereinslose Fußball-Weltmeister einen Medizincheck beim PSV Eindhoven absolviert. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung und des niederländischen Internetportals „Voetbol International“ soll der 28-Jährige einen Zweijahresvertrag erhalten. Götze war zuletzt als Neuzugang beim Bundesligisten Hertha BSC gehandelt worden.

Trainer des Tabellenzweiten der Eredivisie ist seit diesem Jahr Roger Schmidt, der in der Bundesliga Bayer Leverkusen und zuletzt Beijing Guoan in China betreut hatte.

Der ehemalige Bayern- und BVB-Profi Götze war seit Juli praktisch arbeitslos. Die Dortmunder hatten seinen Vertrag nicht verlängert. Eine Verpflichtung Götzes ist daher auch nicht an das Transferfenster gebunden. Der 28-Jährige hatte in den Planungen von BVB-Trainer Lucien Favre keine entscheidende Rolle mehr gespielt. Er kam nur auf 15 Einsätze in der vergangenen Spielzeit, meist als Einwechselspieler.