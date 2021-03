Quarantäneregeln für Reiserückkehrer : Österreich geht ohne Bundesliga-Legionäre in WM-Qualifikation

Österreich geht ohne Bundesliga-Legionäre in WM-Qualifikation

Wien Die österreichische Nationalmannschaft muss zum Auftakt der WM-Qualifikation auf eine Vielzahl ihrer deutschen Bundesliga-Legionäre verzichten. Wie der Österreichische Fußball-Bund mitteilte, wird die Mannschaft des deutschen Nationaltrainers Franco Foda am 25. März wie geplant in Schottland antreten.

