WM-Qualifikation kompakt : Kuntz mit Remis bei Türkei-Debüt – Niederlande gewinnt

Düsseldorf Stefan Kuntz holte bei seinem Debüt als Nationaltrainer der Türkei im wichtigen Spiel gegen Norwegen ein Unentschieden. Gruppengegner Niederlande wird es angesichts des eigenen Sieges gefallen haben.

Remis zum Einstand für Stefan Kuntz in der Türkei, Favoritensieg der Niederlande in Lettland: Die Gruppe G der Qualifikation zur WM 2022 in Katar bleibt weiterhin sehr eng. Die Türken verpassten einen wichtigen Sieg im wegweisenden Spiel gegen Norwegen und kamen nur zu einem 1:1 (1:0), die Niederländer mühten sich beim krassen Außenseiter Lettland zu einem 1:0 (1:0).