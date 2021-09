WM-Qualifikation : Bale schießt Wales mit Dreierpack zum Sieg

Gareth Bale. Foto: AP/Alexei Nasyrov

Düsseldorf Wales hat in Gruppe E der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022 den zweiten Sieg eingefahren. Matchwinner war Star-Stürmer Gareth Bale, der gegen Belarus einen Dreierpack erzielte.

Star-Stürmer Gareth Bale hat Wales mit einem Dreierpack praktisch im Alleingang zum zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel der WM-Qualifikation geschossen. Mit einem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit sicherte der Kapitän seinem Team den 3:2-Erfolg (1:2) gegen Belarus in letzter Minute. Dank zweier schon zuvor verwandelter Elfmeter avancierte Bale zum ersten dreifachen Torschützen für Wales in der WM-Qualifikation seit Ian Rush 1992 (6:0 gegen Färöer).

Im Zentralstadion des russischen Kasan, in das die Partie aufgrund politischer Einschränkungen in Belarus verlegt worden war, erwischte der Angreifer von Real Madrid einen Sahnetag. Bereits in der fünften Minute brachte Bale sein Team in Führung, ehe Vitali Lisakovich per Elfmeter (29.) und Pavel Sedko (30.) das Spiel binnen einer Minute für Belarus drehten.

Doch Bale wurde in der zweiten Halbzeit endgültig zum Spieler des Spiels. Erst verwandelte er den zweiten walisischen Strafstoß zum Ausgleich (69.), dann erzielte er in seinem 98. Länderspiel auch noch den umjubelten Siegtreffer für die über weite Strecken spielbestimmenden Briten. Wales hat in der Qualifikationsgruppe E nach drei Spielen nun sechs Punkte auf dem Konto, Belarus (bereits vier Spiele) liegt weiterhin bei drei Zählern.

(stja/SID)