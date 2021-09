WM-Qualifikation : Bale mit Dreierpack für Wales – England ohne Mühe gegen Armenien

Gareth Bale. Foto: AP/Alexei Nasyrov

Düsseldorf Dank dreier Tore von Superstar Gareth Bale konnte Wales in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft gegen Belarus gewinnen. Vize-Europameister England hatte keine Mühe mit Armenien.

Star-Stürmer Gareth Bale hat Wales mit einem Dreierpack praktisch im Alleingang zum zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel der WM-Qualifikation geschossen. Mit einem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit sicherte der Kapitän seinem Team den 3:2-Erfolg (1:2) gegen Belarus in letzter Minute. Dank zweier schon zuvor verwandelter Elfmeter avancierte Bale zum ersten dreifachen Torschützen für Wales in der WM-Qualifikation seit Ian Rush 1992 (6:0 gegen Färöer).

Vize-Europameister England marschiert weiter mit weißer Weste durch die WM-Qualifikation. Die Three Lions bezwangen die Feierabend-Fußballer aus Andorra am Sonntagabend in Wembley mühelos mit 4:0 (1:0) und können allmählich mit den Planungen für die Endrunde 2022 in Katar beginnen.

Jesse Lingard (18./78.), der erst im zweiten Durchgang eingewechselte Kapitän Harry Kane (72./Foulelfmeter) und Youngster Bukayo Saka (85.) trafen für die in allen Belangen überlegenen Engländer. Die Mannschaft von Teammanager Gareth Southgate führt die Tabelle der Gruppe I mit 15 Punkten souverän an, am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) kommt es in Warschau zum Topspiel gegen Polen.

Deutschland-Schreck Nordmazedonien hat die zwischenzeitliche Tabellenführung in der WM-Qualifikation verspielt. Das Überraschungsteam, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im März sensationell 2:1 besiegt hatte, gab am Sonntag in Island beim 2:2 (1:0) eine 2:0-Führung aus der Hand. Mit einem Sieg hätten die Nordmazedonier in der deutschen Qualifikationsgruppe J für knapp drei Stunden Platz eins übernommen.

(stja/SID)