Auch Gazprom-Deal beendet : Fifa und Uefa schließen russische Klubs und Nationalteam aus

Update Nyon Die Fifa und die Uefa haben strenge Sanktionen gegen Russland erlassen. Die Nationalmannschaft und die Klubs aus dem Land, dürfen nicht mehr an den Wettbewerben der Verbände teilnehmen. Zudem ist ein Sponsoren-Deal hinfällig.

Der Fußball-Weltverband Fifa und der Kontinentalverband Uefa suspendieren Russland nach offiziellen Angaben wegen der Invasion in die Ukraine von allen Wettbewerben. Damit darf die Nationalmannschaft aus Russland nicht an den WM-Playoffs im März und auch nicht an der Weltmeisterschaft in Katar am Jahresende teilnehmen. Die Klubs aus Russland dürfen zudem nicht mehr an den europäischen Klub-Wettbewerben teilnehmen. Damit muss RB Leipzig im Achtelfinale der Europa League auch nicht gegen Spartak Moskau antreten.