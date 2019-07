WM-Affäre : Zwanziger kritisiert Ermittler

Berlin Der frühere DFB-Präsident hat die Schweizer Ermittler in der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 als Getriebene bezeichnet. Das Abtrennung der Verfahrens gegen Beckenbauer kritisierte er.

Nach der Abtrennung des Strafverfahrens gegen Franz Beckenbauer hat der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger die Schweizer Ermittler deutlich kritisiert. „Das ganze Verfahren ist so abwegig, dass sich eigentliches jedes Wort darüber verbietet“, sagte der 74-Jährige am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „In diesem Zusammenhang ist das Wort 'Rechtsstaat' in der Schweiz nur noch eine Beleidigung.“ Die seit 2015 laufenden Ermittlungen rund um die Fußball-WM 2006 seien von Beginn an „Unsinn“ gewesen. „Sie rennen schon seit längerer Zeit mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Wand - und am Schluss gewinnt die Wand.“