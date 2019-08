Skandal um WM 2006 : Schweizer Bundesanwaltschaft klagt Ex-DFB-Präsidenten Niersbach und Zwanziger an

Schweizer Bundesanwaltschaft klagt Ex-DFB-Präsidenten Niersbach und Zwanziger an

Bern Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat am Dienstag Anklage gegen die Macher des WM-Sommermärchens 2006 erhoben. Es geht demnach um Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt.

Die BA wirft den ehemaligen DFB-Präsidenten Niersbach und Zwanziger, dem früheren DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt sowie dem früheren Fifa-Generalsekretär Urs Linsi vor, "arglistig über den eigentlichen Zweck einer Zahlung in der Höhe von 6,7 Millionen Euro getäuscht zu haben."

Gleichzeitig teilte die BA mit, dass das Verfahren gegen den damaligen OK-Boss Franz Beckenbauer abgetrennt wurde und separat weitergeführt wird. Grund ist der gesundheitliche Zustand Beckenbauers, der laut BA "eine Teilnahme oder Einvernahme an der Hauptverhandlung vor dem Bundesstrafgericht nicht zulässt." Dadurch könnte sich das gesamte Verfahren verzögern - und wegen Verjährung eingestellt werden.

Die BA hatte das Verfahren gegen die Beschuldigten am 6. November 2015 eröffnet. Bis Ende April 2020 muss ein erstinstanzliches Urteil des Bundesstrafgerichts in Bellinzona vorliegen, um die Verjährung zu vermeiden. Welche Strafen Zwanziger, Schmidt und Linsi (Betrug in Mittäterschaft) sowie Niersbach (Beihilfe zum Betrug) drohen, ließ die BA auf SID-Anfrage zunächst offen.