Ermittlungen gegen ehemalige DFB-Funktionäre : Auf der Anklagebank

Unter DFB-Funktionären (v.l.): Horst R. Schmidt, Theo Zwanziger, Franz Beckenbauer und Wolfgang Niersbach. Foto: dpa/DB Kunz

Bern Bis heute ist unklar, was mit den 6,7 Millionen Euro passiert ist, die im Rahmen des sogenannten Sommermärchens 2006 in Deutschland verschwunden sind. Die deutsche Justiz ist nicht weiter gekommen. Die Schweizer Ermittlungsbehörden schon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Gianni Costa Von Gianni Costa Ressortleitung Sport Autorendetails aufklappen Gianni Costa (gic) ist Sportchef bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Theo Zwanziger hat an sich selbst immer ziemlich hohe Ansprüche gestellt. Und nun ist der ehemalige Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) da in so eine unappetitliche Sache gerutscht. Sein Haus ist durchsucht worden. Er hat Vorladungen bekommen. Zwanziger hat die Vorwürfe gegen ihn stets zur Seite gewischt, als könne es nur eine Wahrheit geben – nämlich seine. Aus seiner Sicht ist die Geschichte recht schnell erzählt: alles haltlos, was die Schweizer Justiz da zusammengetragen hat. „Ich mache mir um diesen Vorgang gar keine Gedanken, weil er mit rechtsstaatlichem Vorgehen nichts zu tun hat“, sagt der 74 Jahre alte Jurist. „Auch Unsinn hat seinen Marktwert. Die Schweizer Ermittler sind Getriebene, die Millionen für Ermittlungen in den Sand gesetzt haben.“

Also alles nur ein Missverständnis? Mitnichten. Und die nun Angeklagten haben alles dafür getan, die Ermittlungen nicht entscheidend weiterzubringen. Der eine hat große Erinnerungslücken, ein anderer knabst an der Gesundheit, ein weiterer will überhaupt nichts damit zu tun haben. Bleiben die Fakten. Noch immer ist unklar, was mit jenen 6,7 Millionen Euro geschehen ist, die in Richtung Schweiz und Katar geflossen sind. Nach jahrelangen Ermittlungen wird nun vor Gericht nahe des Lago Maggiore endlich verhandelt werden. Franz Beckenbauer als der große Architekt der Fußball-WM 2006 muss wegen seines schlechten Gesundheitszustands hingegen vorerst noch keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten. Zwanziger, Horst Schmidt und Wolfgang Niersbach dagegen schon.

Darum geht es: Im Jahr 2002 lieh sich Beckenbauer bei dem Geschäftsmann Robert Louis-Dreyfus umgerechnet 6,7 Millionen Euro. Der Kaiser brauchte nach eigenen Angaben das Geld angeblich, um dem Weltverband Fifa einen Vorschuss zu zahlen, für den die WM-Macher später im Gegenzug 250 Millionen Franken bekommen sollten. Das Geld floss aus weiter ungeklärten Gründen nach Katar. Bei der Rückzahlung des Kredits an Louis-Dreyfus durch den DFB über die Fifa wurde das WM-Organisationskomitee und damit der DFB von den Beschuldigten über die Gründe der Zahlungen laut Schweizer Bundesanwaltschaft „arglistig“ getäuscht.

Zwanziger und Schmidt (Ex-Schatzmeister des DFB) sowie Urs Linsi (Ex-Generalsekretär der Fifa) wird Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen. Niersbach wird die Gehilfenschaft zu Betrug angelastet. Die Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Geldwäsche wurden im Juli eingestellt. Laut Schweizer Bundesanwaltschaft wurden die untersuchten Tatbestände der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Veruntreuung nicht eigenständig angeklagt.

Foto: dpa, dka jai nic Infos Fragen und Antworten zur WM-Affäre.

Niersbach teilte am Dienstag auf Anfrage schriftlich mit: „Es ist bezeichnend für dieses unsägliche Verfahren, dass man als Betroffener nach über drei Jahren erfahren muss, dass Anklage erhoben wird. Materiell kann ich nur wiederholen, dass die erhobenen Vorwürfe völlig haltlos sind.“ Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Aber wegen der Verjährungsfrist im April 2020 drängt die Zeit. Verhandelt wird vor dem Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona im Süd-Osten der Schweiz. Bei einer Verurteilung drohen den Angeklagten eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.