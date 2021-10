„Denkbarer Kandidat“ : Wird Mittelrhein-Chef Neuendorf neuer DFB-Präsident?

Frankfurt Kommt der Nachfolger von Fritz Keller vom Niederrhein? Bernd Neuendorf sei laut DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge ein „denkbarer“ Kandidat als DFB-Präsident.

Der DFB sucht nach dem Rücktritt von Fritz Keller im Mai neue Führungskräfte. Gewählt werden soll beim kommenden DFB-Bundestag am 11. März 2022 in Frankfurt. An diesem Wochenende tagen die Präsidenten der 21 Landesverbände in Hamburg. Nach dpa-Informationen könnte Neuendorf als Kandidat des Amateurlagers bereits gekürt werden. Der frühere Staatssekretär im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen führt den Landesverband seit 2019. Spekulationen, nach denen Osnabrügge auf den Chefposten im Mittelrhein-Verband rücken könnte, wies dieser zurück.