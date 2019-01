Transferperiode gestartet: Abstiegskandidaten suchen Verstärkung

Köln Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster geöffnet. Vor allem die Bundesliga-Klubs im Tabellenkeller suchen nach Verstärkungen. Aber auch einige Spitzenteams halten Ausschau nach neuen Talenten.

Abstiegskandidat Hannover 96 machte kurz schon vor dem offiziellen Start des "Winterschlussverkaufs" zweimal Nägel mit Köpfen, nach dem Öffnen des Winter-Transferfensters an Neujahr dürften noch einige Bundesligavereine ihre Kader nachjustieren. In erster Linie suchen die abstiegsgefährdeten Klubs nach Verstärkungen (Hier geht’s zu unserem Transferticker).

Beim Tabellenvorletzten Hannover machte Manager Horst Heldt schon am 30. Dezember die ersten Zugänge perfekt: Innenverteidiger Kevin Akpoguma wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Ligarivalen TSG Hoffenheim an den Maschsee, Außenstürmer Nicolai Müller wurde ebenfalls für die Rückrunde von Pokalsieger Eintracht Frankfurt ausgeliehen.

Es darf davon ausgegangen werden, dass Hannover bis zum Transferschluss am 31. Januar mindestens noch einmal tätig wird. Weil Torjäger Niclas Füllkrug wegen eines Knorpelschadens wohl für den Rest der Saison ausfällt, besteht insbesondere in vorderster Front Handlungsbedarf. "Eigentlich haben wir kein Geld verfügbar. Aber ein Abstieg wäre teurer als Nachverpflichtungen. Deshalb sind wir gesprächsoffen und entscheidungsfähig", sagte Klubchef Martin Kind dem NDR.

Auch beim VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf und bei Schalke 04 dürfte in den kommenden Tagen nachgerüstet werden. Schalke-Coach Domenico Tedesco will vor allem die Offensive verstärken. Nach Informationen der Bild ist Torjäger Philipp Klement vom Zweitligisten SC Paderborn ein Kandidat für den in der Hinrunde enttäuschenden Vizemeister. In Omar Mascarell, Johannes Geis, Jewgeni Konopljanka und Franco Di Santo stellen die Königsblauen aber auch vier Profis ins Schaufenster.