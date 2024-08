Auch in der SPD aktiv Früherer Bundesliga-Manager Willi Lemke gestorben

„Sein überraschender und viel zu früher Tod lässt den SV Werder für eine Zeit stillstehen“, sagte Werders Geschäftsführer Klaus Filbry am Dienstag. „Willi Lemke gehört zweifellos zu den größten Persönlichkeiten in der Geschichte des deutschen Fußballs. Er hat beim SV Werder in vielen Bereichen Pionierarbeit geleistet und für immer Spuren hinterlassen. Ohne seine langjährige Arbeit wäre der Club nicht das, was er heute ist.“