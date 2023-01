Vorbild American Football Fußball-Schiedsrichter sollen Entscheidungen über Mikrofon erklären

Aber wie lange noch? Ex-Schiedsrichter Gräfe wählte am Donnerstag klare Worte: „Früher waren die deutschen Spitzen-Schiedsrichter oft Vorreiter - das lag aber auch an den früheren Chefs wie Volker Roth“, schrieb er durchaus provokant bei Twitter: „Welche Ausrede gibt es jetzt noch von Fröhlich und Drees? In Marokko geht das, aber nicht in Deutschland?“