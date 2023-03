„Es gibt eine Umverteilung“ Fußball gegen Football – zwei Schwergewichte kämpfen um Deutschlands Sportfans

Was das Interesse angeht, ist Fußball weltweit weiter die Sportart Nummer eins. Nach Angaben des Weltverbandes Fifa erreichte das Endspiel der WM in Katar 1,5 Milliarden Menschen. Zahlen, an die der Super Bowl der NFL nicht herankommt. Auch in Deutschland lag das Endspiel der WM mit 13,86 Millionen TV-Zuschauern deutlich vor dem der Football-Liga (1,77 Millionen). Doch der Rückstand wird kleiner: 2018 stand es noch 22,28 Millionen zu 1,41 Millionen. Nun war die WM 2022 in Katar eine besondere, zu der generell weniger Menschen einschalteten. Doch wäre der Super Bowl am Nachmittag statt mitten in der Nacht, wären hier sicher auch mehr Zuschauer dabei; das beweist der Marktanteil der Wiederholung des Spiels am Morgen danach ab 9 Uhr: Starke 11,3 Prozent der Fernsehzuschauer schauten sie sich an. Die NFL hat in der Zielgruppe von Personen zwischen 14 und 49 Jahren andere Sportarten wie Skispringen, Biathlon oder Handball hinter sich gelassen und ist inzwische nach Fußball die beliebteste Sportart in Deutschland.