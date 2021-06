Rot-Weiß Ahlen

Der Klub musste im Oktober 2010 ins Insolvenzverfahren und es wurden drei Punkte in der Regionalliga abgezogen. Dennoch schaffte der Klub zunächst den Klassenerhalt. Wirklich eröffnet wurde das Verfahren allerdings erst am 24. Mai 2011 – was den Zwangsabstieg in der Saison 2011/2012 zur Folge hatte. Ahlen begann in der NRW-Liga neu.