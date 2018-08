Werder Bremen verlängert vorzeitig mit Ludwig Augustinsson

Grassauo Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Ludwig Augustinsson vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit machte der Klub keine Angaben, der bisherige Kontrakt des schwedischen Nationalspielers lief bis 2021.

Augustinsson kam im Sommer 2017 für rund 4,5 Millionen vom FC Kopenhagen zu Werder Bremen und absolvierte in der vergangenen Saison 29 Bundesliga-Einsätze. „Ich fühle mich seit dem ersten Tag wie zu Hause in Bremen und bei Werder“, schwärmte der Linksverteidiger. „Wir haben einen guten Kader, mit dem wir einiges erreichen können.“ Seit Samstag befindet sich Augustinsson mit seinem Klub im Trainingslager in Grassau am Chiemsee.