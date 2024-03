Wechsel perfekt Werder-Stürmer Borré nach Brasilien

Der von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt an Ligakonkurrent Werder Bremen ausgeliehene Stürmer Rafael Borré wechselt nach Brasilien zum Erstligisten Internacional Porto Alegre. Das teilten die Südamerikaner in den sozialen Netzwerken mit. Von den Bremern gab es am Sonntag zwar noch keine Bestätigung für den Transfer, Borré stand beim Auswärtsspiel in Hoffenheim an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) aber schon nicht mehr im Kader der Grün-Weißen.