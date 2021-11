Ärger für Markus Anfang : Angeblich gefälschtes Impfzertifikat – Strafanzeige gegen Werder-Trainer

Update Bremen Markus Anfang steht unter Verdacht, sein Impfzertifikat gefälscht zu haben. Gegen den Coach von Werder Bremen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Der Trainer selbst dementiert die Berichte.

Schwere Turbulenzen beim SV Werder: Ein Ermittlungsverfahren der Bremer Staatsanwaltschaft gegen Trainer Markus Anfang wegen des Verdachts der Nutzung eines gefälschten Impfdokuments hat das Zweitliga-Duell der Hanseaten gegen den Mitabsteiger Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) weitgehend in den Hintergrund rücken lassen.

Wie am Freitag bestätigt wurde, liegt eine Strafanzeige des Bremer Gesundheitsamts gegen den 47-Jährigen vor, sie könnte im Zusammenhang mit dem positiven Coronatest bei Werder-Profi Marco Friedl stehen. Behördenmitarbeiter ermittelten seinerzeit mögliche Kontaktpersonen des Österreichers. Bereits am Donnerstag hatte die Vereinsführung den Verdacht gegen Anfang öffentlich gemacht, selbst aber zu dem Vorfall keine Stellung bezogen.

Stattdessen kam der Coach in einer offiziellen Pressemitteilung ausführlich zu Wort: "Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen. Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat."