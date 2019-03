Werder-Angreifer: Kruse zögert noch mit Vertragsverlängerung

Leverkusen Max Kruse macht seine Vertragsverlängerung bei Werder Bremen von der weiteren Entwicklung der Grün-Weißen im Saisonverlauf abhängig. Der Angreifer will in der kommenden Spielzeit auf jeden Fall international spielen.

"Jeder weiß, dass ich mich bei Werder wohl fühle. Aber ich habe den Anspruch, kommende Saison noch einmal im Europacup zu spielen", sagte der 30 Jahre alte Werder-Kapitän nach dem 3:1 am Sonntag bei Bayer Leverkusen .

Frank Baumann, Geschäftsführer Sport, kündigte für die kommenden Wochen Gespräche mit Kruse an und glaubt, dass Werder nach wie vor gute Karten hat: "Es geht ihm nicht in erster Linie ums Geld. Er hätte auch schon in der Vergangenheit woanders viel mehr verdienen können. Max geht es um die sportliche Perspektive."