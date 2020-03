Entwarnung für Werder-Profi : Kein Wadenbeinbruch bei Toprak

Frankfurt/Main Glück im Unglück für Ömer Toprak: Der 30 Jahre alte Abwehrspieler von Werder Bremen hat entgegen erster Befürchtungen keine schwere Verletzung im Pokal-Viertelfinale bei Eintracht Frankfurt (0:2) erlitten.

Toprak kam beim Foul von Filip Kostic mit einer Riss-Quetschwunde an der Wade davon, der Verdacht auf einen Wadenbeinbruch bestätigte sich nicht. Kostic, der für das Foul die Rote Karte sah, hatte Toprak kurz vor Abpfiff hart getroffen, der Bremer musste auf einer Trage vom Rasen gebracht werden. "Eine sehr schmerzvolle Angelegenheit für Ömer, aber zum Glück ist nichts gebrochen. Die Wunde wurde gestern Nacht im Krankenhaus genäht und Ömer ist wenig später ins Teamhotel zurückgekehrt", sagte Trainer Florian Kohfeldt: "Gegen Hertha wird er jedoch ausfallen."

Bei der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Hauptstadt kämpfen die abstiegsbedrohten Grün-Weißen um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Absicht hatten die Bremer Kostic aber schon nach der Partie nicht unterstellt. "Das war natürlich keine kluge Aktion", sagte Kohfeldt über das Foul von Eintracht Frankfurts Offensivspieler, "aber ich will ihn jetzt nicht an die Wand oder in eine Ecke stellen". Kostics Teamkollege Djibril Sow sprach von einer "dummen Aktion".