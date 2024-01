„Wichtiger Schritt“ Investoren um Baumann kaufen Anteile von Werder Bremen

Baumann, langjähriger Spieler der Hanseaten und Double-Sieger von 2004, hat für den Sommer nach acht Jahren als Geschäftsführer seinen Abschied angekündigt. Die wirtschaftliche Situation in Bremen gilt nicht nur wegen der Coronapandemie und des Abstiegs 2021 als angespannt. Harm Ohlmeyer, Sprecher der neu gegründeten Investoren-Gesellschaft und Aufsichtsratsmitglied bei den Grün-Weißen, betonte: „Uns ist an der langfristigen Weiterentwicklung von Werder gelegen und nicht an kurzfristiger Rendite.“