Chaos bei Werder geht weiter : Bremens Interimstrainer Zenkovic positiv auf Corona getestet

Bremen Werder Bremen kommt nicht zur Ruhe. Der Zweitligist muss die nächsten Corona-Fälle vermelden. Interimstrainer Danijel Zenkovic, der erst seit wenigen Tagen im Amt ist, und Mittelfeldspieler Nicolai Rapp wurden positiv getestet und fallen vorerst aus.

Die Spieler von Werder Bremen haben am Dienstag den dritten Trainer innerhalb von vier Tagen bekommen. Interimscoach Danijel Zenkovic wurde genauso wie Mittelfeldspieler Nicolai Rapp positiv auf das Coronavirus getestet und sofort in häusliche Quarantäne geschickt. Die Leitung des Trainings übernahm vorerst der U19-Coach und ehemalige Werder-Profi Christian Brand, teilte der Club am Dienstag mit. Unterstützt wird der 49-Jährige von Cedric Makiadi, der von 2013 bis 2015 ebenfalls für die Bremer spielte.