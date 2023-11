Seit 1999 im Verein Frank Baumann verlässt Werder Bremen nach der Saison

Geschäftsführer Frank Baumann wird seinen am Ende der Saison auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen nicht verlängern. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil Werder für mich seit vielen Jahren viel mehr ist als ein Arbeitgeber“, sagte Baumann (48). „Aber ich halte die Entscheidung nach dann acht Jahren in der Geschäftsführung sowohl für mich persönlich, aber auch für den Verein für richtig und wichtig.“