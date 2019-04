DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern : Werder bangt um Einsatz von Max Kruse

Bremen Werder Bremen muss im Halbfinale des DFB-Pokals möglicherweise auf seinen wichtigsten Spieler verzichten. Max Kruse zog sich im Bundesliga-Spiel gegen den FCB eine schwere Oberschenkel-Prellung zu.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im Pokal-Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München möglicherweise auf Mannschaftskapitän Max Kruse verzichten. Der Ex-Nationalspieler erlitt bei der 0:1-Niederlage der Hanseaten am Ostersamstag in der Bundesliga beim FC Bayern eine schwere Oberschenkelprellung.