Streit um Polizeikosten-Übernahme : Werder Bremen droht nun auch der DFL

Bremen Werder Bremen bleibt in der schwierigen Debatte um die Übernahme von Polizeikosten bei seiner harten Linie. Im März hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Bundesländer die Kosten grundsätzlich der DFL in Rechnung stellen dürfen.

Werder Bremen droht im Dauerstreit um zusätzliche Polizeikosten bei Hochsicherheitsspielen nun auch der Deutschen Fußball Liga mit juristischen Konsequenzen. „Wir werden uns, wenn nötig, auch mit juristischen Mitteln dafür einsetzen, dass nicht 100 Prozent und auch nicht 50 Prozent der Kosten an uns weiterbelastet werden. Wir sind in der Position, dass wir uns jetzt auch gegen die DFL stellen müssen“, sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald am Montagabend bei der Mitgliederversammlung des Vereins.