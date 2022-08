Füllkrug drohte Ducksch in Werder-Saison : „Ich schwöre es dir, ich gebe dir eine Schelle“

Gerieten in der Aufstiegssaison aneinander: Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Bremen In der Aufstiegssaison von Werder Bremen war man sich in der Mannschaft wohl nicht immer grün. In einer Doku sorgt nun eine Szene zwischen Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch für Aufsehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Offensiv-Duo Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug hat sich trotz der gemeinsamen 39 Treffer in der Aufstiegs-Saison für Werder Bremen nicht immer gut verstanden. Wie die „Dazn“-Doku „Ein Jahr zweite Liga“ zeigt, wütete Füllkrug am vorletzten Spieltag im Mai bei Erzgebirge Aue beim Stand von 0:0 in der Halbzeitpause gegen seinen Sturm-Partner: „Es geht darum, wie wir miteinander reden. Wenn du noch einmal deine Fresse aufmachst, ich schwöre es dir, ich gebe dir eine Schelle.“

Profifußball-Chef Clemens Fritz hielt den erbosten 29-Jährigen daraufhin zurück. Trainer Ole Werner forderte daraufhin: „Jeder auf seinen Platz. Ruhe!“

Füllkrug hatte in der ersten Hälfte keine gute Leistung gezeigt: „Ich hab bodenlos gespielt, ich war völlig von der Rolle.“ Er fügte hinzu: „Irgendwann hat mir „Dukschi“ eine ziemlich abwertende Ansage auf dem Platz gemacht.“ Füllkrug erklärte, die Szene zeige eigentlich, dass sich beide gut verstehen: „Jemandem zu dem ich nicht dieses Verhältnis hätte, dem hätte ich nicht so deutlich meine Meinung gesagt.“

Das Spiel gewann Werder 3:0 und nahm einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg. Eine Woche später machte das Team mit dem 2:0 gegen Jahn Regensburg diesen dann perfekt.

(dör/dpa)