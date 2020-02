Trainer von Werder Bremen : Kohfeldt verurteilt Kemmerich-Wahl in Thüringen

Kohfeldt verurteilt Kemmerich-Wahl in Thüringen

Bremen Trainer Florian Kohfeldt von Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat die Umstände der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit deutlichen Worten kritisiert. Kemmerich war am Mittwoch mit maßgeblichen Stimmen der AfD und der CDU gewählt worden.

In der „NDR 2 Bundesligashow“ des Norddeutschen Rundfunks sagte Kohfeldt am Donnerstagabend, er persönlich verurteile aufs Schärfste, dass so eine Konstellation überhaupt möglich gewesen sei „mit einer Partei, die nicht die Werte unserer Gesellschaft widerspiegelt - die für Dinge steht, die wir eigentlich dachten, hinter uns gelassen zu haben“.