Klub-Legende Ailton in Sorge : Werder setzt im Abstiegskampf auf besondere Maßnahmen

Klub-Legende Ailton in Sorge

Bremen Beim abstiegsbedrohten SV Werder Bremen wird im Kampf um den Klassenerhalt ein neuer Reizpunkt gesetzt. Schon drei Tage vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig beginnt für den Kader des Bundesliga-Vorletzten ein Kurz-Trainingslager in der Messestadt.

Große Angst nicht nur beim einstigen "Kugelblitz" Ailton, ganz Bremen bangt - der Abstiegskampf des SV Werder ist seit Wochen das Gesprächsthema in der Hansestadt. Die Unruhe an der Weser hat sich derart dynamisch entwickelt, dass der Tabellenvorletzte vor dem Liga-Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig vorzeitig nach Sachsen flüchtet und dort nicht nur seine Form, sondern auch neue Ruhe sucht.